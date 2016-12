LE CHŒUR DE RADIO FRANCE

Sofi Jeannin, directrice musicale



Un chœur unique en France, une double mission

Le Chœur de Radio France, seul chœur professionnel permanent à vocation symphonique en France, remplit une double mission.Il est le partenaire privilégié des trois autres formations musicales de Radio France, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique et Maîtrise de Radio France et son interprétation des grandes œuvres du répertoire symphonique et lyrique est mondialement reconnue. Les chefs d’orchestre et de chœur les plus réputés l’ont dirigé :

Bernstein, Osawa, Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, Daniele Gatti, Myung-Wun Chung, Mikko Franck. Et parmi les chefs de chœur Eric Ericson, Norbert Balatsch, Vladislas Tchernouchenko, Simon Halsey, Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi…



Le Chœur de Radio France offre aussi des concerts a capella ou avec de petites formations instrumentales : différents groupes vocaux peuvent être constitués au sein de ce vaste ensemble d'artistes, qui s’illustrent aussi bien dans la musique ancienne que dans le répertoire romantique ou contemporain.

Le Chœur de Radio France est le créateur et l’interprète de nombreuses œuvres des XXème et XXIème siècles : Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, Katia Saariaho, Guillaume Connesson, Christophe Maratka, Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca Francesconi, Magnus Lindberg…





La saison 2016/2017

Collaborant tour à tour avec l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et la Maîtrise de Radio France, le Chœur de Radio France interprètera les œuvres fondamentales du répertoire symphonique profane ou sacré telles que le Roméo et Juliette d’Hector Berlioz, le Requiem de Verdi, la suite Daphnis et Chloé de Ravel, le Gloria de Poulenc, le Te Deum de Bruckner et la Neuvième Symphonie de Beethoven, sous la direction de Jukka Pekka Saraste, Jeremy Rohrer, Bernard Haitink, et naturellement Emmanuel Krivine et Mikko Franck.



Le Chœur de Radio France participera également à plusieurs productions lyriques (Don Juan de Mozart et Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, Carmen de Georges Bizet au Théâtre des Champs-Elysées), dont une oeuvre du répertoire français à redécouvrir : Monsieur Beaucaire d’André Messager, à la Maison de Radio France.

Sous la houlette de sa directrice musicale, Sofi Jeannin, et s’appuyant sur la présence du nouvel orgue de Radio France, le Chœur proposera un programme d’ouverture de saison articulé autour de compositeurs français ayant entretenu un lien particulier avec Radio France, mais également une Petite Messe Solennelle de Rossini, faisant écho au Stabat Mater de Rossini donné avec l’Orchestre National de France sous la baguette de James Gaffigan.



Le Chœur proposera également un voyage nordique à la découverte de compositeurs suédois, finlandais ou estoniens, concert conçu et dirigé par Sofi Jeannin, sans oublier un concert consacré au très aimé Francis Poulenc : Figure Humaine.