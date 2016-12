Sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin, la Maîtrise de Radio France est l’une des quatre formations permanentes de Radio France, avec l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique et le Chœur de Radio France.

La Maîtrise de la Radiodiffusion française a été fondée en 1946 par Henry Barraud et Maurice David, avec la contribution de nombreux pédagogues et compositeurs tels que Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert Planel ou Roger Calmel, qui ont apporté leurs connaissances et savoir-faire à la Maîtrise. Elle représente l’une des premières expériences en France du système de ≪ mi-temps pédagogique ≫.

Depuis sa création, la Maîtrise de Radio France a été dirigée successivement par Marcel Couraud, Jacques Jouineau, Henri Farge, Michel Lasserre de Rozel, Denis Dupays et, de 1998 à 2007, par Toni Ramon.



La formation de la Maîtrise comporte un cursus intense de cours de chœur, chant, piano, formation musicale, harmonie et technique Alexander. Les élèves sont recrutés après des auditions nationales et bénéficient d’un enseignement totalement gratuit de l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat.

Au côté de la Cité scolaire La Fontaine à Paris, la Maîtrise de Radio France a ouvert un second site à Bondy en 2007 avec une formation exclusivement destinée aux enfants résidant dans les quartiers nord de la ville. Ces élèves sont scolarisés à l’École Olympe de Gouges à Bondy (du CE1 au CM2). Les élèves bondynois continuant le cursus au collège, sont scolarisés au collège Pierre Brossolette et la formation maîtrisienne se déroule à l’Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy de Bondy. Tous ces élèves, dès l’âge de 7 ans, suivent le même enseignement que celui dispensé à Paris, avec le même souci d’exigence.



Les 180 élèves qui suivent aujourd’hui l’enseignement de la Maîtrise bénéficient d’un emploi du temps qui leur permet de suivre un enseignement général le matin et une formation musicale l’après-midi du CE1 au baccalauréat sur les sites de Paris et Bondy.



Outre l’acquisition d’une formation musicale de très haut niveau, les enfants et adolescents de la Maîtrise de Radio France participent à des manifestations musicales prestigieuses sous la direction des plus grands chefs.

Le répertoire éclectique de la Maîtrise va des polyphonies du XVe siècle à la musique contemporaine et à la comédie musicale, des œuvres a cappella aux partitions à grand effectif.



La Maîtrise a pour mission de mettre en valeur le répertoire choral existant pour voix d’enfants et élabore également une politique de commandes de partitions dont ont bénéficié de nombreux compositeurs tels que Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Julien Joubert, Alexandros Markéas, Édith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, et Philippe Hersant ( commande récompensée en 2016 par une Victoire de la Musique ).



Ce chœur d’enfants apprécié par Olivier Messiaen et Henri Dutilleux se produit régulièrement avec les formations musicales de Radio France (Orchestre National de France – Orchestre Philharmonique de Radio France et Chœur de Radio France). Il est également sollicité par d’autres orchestres tels que, l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, le Los Angeles Philharmonic ou le London Symphony Orchestra, et a également sa propre saison de concerts.



Sofi Jeannin a été nommée directrice musicale de la Maîtrise de Radio France en mars 2008

Marie-Noëlle Maerten a été nommée directrice musicale adjointe de la Maîtrise de Radio France en décembre 2015



La Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien de son mécène principal, Amundi.



Ecoutons Sofi Jeannin parler de la Maîtrise de Radio France