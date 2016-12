Fondé en 1934, l’Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique permanent créé en France. Depuis lors, il a vu se succéder à sa tête des chefs prestigieux qui ont présidé à la destinée artistique de l'orchestre : Désiré-Emile Inghelbrecht, Manuel Rosenthal, André Cluytens, Roger Désormière, Charles Munch, Maurice Le Roux, Jean Martinon, Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Dutoit, Kurt Masur et Daniele Gatti.

Emmanuel Krivine est directeur musical désigné de l’Orchestre National de France.



L'ouverture de la saison 2016/2017 de l'Orchestre National de France a été confiée à Stéphane Denève qui, aux côtés de Jean-Yves Thibaudet, Stéphanie d'Oustrac et Jérôme Pernoo fêtera les beautés de la musique française au cours de deux concerts avec des œuvres d’Ibert, Saint-Saëns, Ravel, Schmitt, Milhaud, Connesson et Poulenc… Une belle rose de compositeurs français que nous retrouverons comme fil rouge tout au long de la nouvelle saison. Le 27 octobre, Jean-Claude Casadesus propose d'entendre l'Ouverture du Rois d'Ys de Lalo, les Tableaux d'une exposition de Moussorgski dans l'orchestration de Ravel et Tzigane de Ravel ainsi que l'Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns avec Sarah Nemtanu. Ou encore Bernard Haitink, le 17 novembre, avec le Gloria de Poulenc et le ballet intégral de Daphnis et Chloé de Ravel en compagnie de Patricia Petibon. Une barque sur l'océan de Ravel et La Mer de Debussy, le 8 décembre, sous la direction de David Afkham. Un bœuf sur le toit de Milhaud par Andrés Orozco-Etrada. Les Valses nobles et sentimentales de Ravel sous la direction de Giancarlo Guerrero. La Deuxième Symphonie de Dutilleux et la Deuxième suite de Bacchus et Ariane de Roussel, le 16 mars. Sans oublier Pelléas et Mélisande de Debussy donné sous la direction de Louis Langrée au Théâtre des Champs-Elysées.



Comme lors des précédentes saisons, l'Orchestre National de France retrouve le chemin de l'avenue Montaigne pour plusieurs concerts exceptionnels et deux opéras. Premier rendez-vous, le 29 septembre, avec Fabien Gabel et Anne-Sofie von Otter pour les Nuits d'été de Berlioz ; le 20 octobre, le Requiem de Verdi dirigé par Jérémie Rhorer. Carmen de Bizet en version de concert mise en espace, pour deux représentations avec Marie-Nicole Lemieux dans le rôle-titre ; le Stabat Mater de Rossini, le 2 mars, sous la direction de James Gaffigan avec entre autres Patrizia Ciofi et Paolo Fanale ; et Pelléas et Mélisande, donc, pour cinq représentations dans la mise en scène d'Eric Ruf avec Patricia Petibon et Jean-Sébastien Bou dans les rôles principaux.



On retrouvera de grands noms d'artistes habitués à collaborer avec l'Orchestre National de France tel Sergey Khachatryan dans le Concerto pour violon de Sibelius, le 13 octobre, Sol Gabetta, dans le Concerto pour violoncelle d'Elgar, le 8 décembre, Denis Matsuev dans le Troisième Concerto pour piano de Rachmaninov, le 12 janvier, et la Rhapsodie sur le thème de Paganini avec Kirill Gerstein, le 1er juin. Lars Vogt dans le Concerto pour piano n°20 de Mozart, le 19 janvier. Anne-Sophie Mutter dans Sur le même accord de Dutilleux et le Concerto pour violon n°2 de Mozart, le 9 février. Nicolaï Lugansky dans le Premier Concerto de Brahms, le 1er décembre. Mais aussi Schelomo de Bloch interprété par Anne Gastinel, Maria Chirokoliyska dans le Concerto pour contrebasse de Nino Rota, Frank-Peter Zimmerman dans le Premier Concerto pour violon de Prokofiev, et Nelson Freire dans le Quatrième Concerto pour piano de Beethoven.



L'orchestre continue d'approfondir sa maîtrise du grand répertoire et des grandes symphonies dans l'écrin de l'Auditorium de la Maison de la radio. Neeme Järvi proposera d'entendre la Septième Symphonie de Chostakovitch. Dima Slobodeniouk dirigera la Cinquième Symphonie de Sibelius et Semyon Bychkov les Danses symphoniques de Rachmaninov. Deux symphonies de Dvorak seront données : la Neuvième par Andrés Orozco-Estrada et la Septième par Emmanuel Krivine. Mais aussi Bruckner avec la Sixième Symphonie par Robin Ticciati et le Te Deum par Christoph Eschenbach. Christophe Eschenbach qui dirigera au cours du même concert la Neuvième Symphonie de Beethoven. Mais aussi quelques grandes pages composées par Richard Strauss avec la Grande Suite du Chevalier à la rose et Don Juan par Juraj Valcuha, ou Till l'espiègle par Fabien Gabel.



L’Orchestre National a créé bien des chefs d’oeuvre du XXème siècle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, la Turangalîla symphonie de Messiaen, Déserts de Varèse et la plupart des grandes œuvres de Dutilleux. Fidèle à son engagement en faveur de la musique de notre temps, l'orchestre proposera deux créations (l'une française et l'autre mondiale). La Deuxième Symphonie de Thomas Larcher sous la direction de Semyon Bychkov, le 15 décembre, et le Concerto pour violon et orchestre d'Edith Canat de Chizy interprété par Fanny Clamagirand sous la direction de John Storgards, le 23 mars.



Le projet pédagogique s'adresse à la fois aux musiciens amateurs, aux familles et aux scolaires. Le projet « Viva l’orchestra », unique dans le monde, signe l’engagement ambitieux de l’Orchestre National pour la pratique amateur.

Réunissant des musiciens de 7 à 87 ans, de tous les horizons, de tous les niveaux (avec des partitions adaptées à chacun), « Viva l’orchestra » propose à tous les musiciens amateurs de constituer un orchestre encadré et soutenu par les musiciens de l’Orchestre National. Le projet se déroule sur 10 semaines et se conclut par un concert à l’Auditorium de la Maison de la radio.

Le samedi matin à 11h retrouvez les concerts Jeune public de l’orchestre : une découverte de la musique ludique, humoristique ou décalée. La série « Allô docteur » met en scène un médecin qui ausculte l’orchestre au fil de son répertoire. Sont également de la danse : Pierre et le loup, Le retour du loup, Le premier concert de l’ours Paddington, Zorbalov, etc.



Voici douze ans que les musiciens de l'Orchestre National de France sillonnent les écoles de la maternelle à l'université pour éclairer, toucher, cultiver et captiver les jeunes générations. L'orchestre invite les classes à des concerts symphoniques qui leurs sont dédiés comme lors de la série « Allô docteur » ou aux répétitions générales pour assister aux coulisses. Préoccupés d'une transmission par la pratique, les musiciens poursuivent l'organisation d'ateliers en initiant les élèves aux œuvres du répertoire à l'occasion de séances préparatoires : les « Ateliers d'éveil », le « Classique en chansons », les « Ateliers de découverte »… D'autres formules se poursuivent d'années en années portées par le succès qu'elles rencontrent auprès du jeune public : « Appogiatures », « Plumiers d'Henri IV ».



L'Orchestre National de France est avant tout un orchestre de radio et l’ensemble de sa programmation est retransmise sur France Musique, souvent sur le réseau UER (Union européenne de radiodiffusion), parfois sur France Inter. L'Orchestre enregistre également pour France Culture des concerts fictions. Parmi les titres déjà abordés, on note Dracula, Alice et merveilles, Tintin avec des comédiens, souvent les sociétaires de la Comédie Française, des bruiteurs…des projets inédits et innovants qui marquent la synergie entre l'Orchestre National de France et l'univers de la radio.

De nombreux concerts sont également disponibles en vidéo sur le web et les diffusions télévisées se multiplient : ainsi le « Concert de Paris » retransmis en direct depuis le Champ de mars le soir du 14 juillet a-t-il été suivi par plusieurs millions de téléspectateurs.

De nombreux enregistrements discographiques sont aussi à la disposition des mélomanes. Le plus récent, un coffret de 8 CD, rassemble des enregistrements radiophoniques inédits au disque et retrace l'histoire de l'ONF depuis sa création.

