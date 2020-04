ARTE et France Musique : 40 concerts gratuits, exclusifs, en vidéo

ARTE et France Musique offrent une large sélection de concerts des formations musicales de Radio France sur arte.tv/francemusique et francemusique.fr/concerts

L’occasion de revivre l’émotion de grands moments avec des artistes confirmés ou des talents prometteurs. Rendez-vous avec le prodige finlandais de 24 ans Klaus Mäkelä, avec l’une des nouvelles figures du baroque, l’Argentin Leonardo García Alarcón en résidence à Radio France au cours de la saison 2019/2020, le colosse estonien Neeme Järvi, qui a plus de 350 disques à son actif, ou encore le jeune chef israélien Lahav Shani…. Sans oublier les concerts dirigés par les directeurs musicaux des formations de Radio France : Emmanuel Krivine, Mikko Franck, Martina Batič et Sofi Jeannin.Toutes les infos sur les concerts sur arte.tv/francemusique et francemusique.fr/concerts Ces concerts sont disponibles librement pendant toute la durée du confinement.Depuis plusieurs années, l’offre ARTE-France Musique propose une grande richesse de concerts classiques en ligne. Elle est aujourd’hui accessible dans son intégralité, mêlant inédits et concerts à redécouvrir. ARTE et Radio France réaffirment ensemble leur soutien aux artistes, ainsi qu'aux équipes qui rendent possible ces captations et sont heureux de pouvoir partager avec vous tous ces moments musicaux en attendant de les retrouver sur scène et en direct.Coproductions : Camera Lucida Productions, CLC Productions, Electron libre, ARTE France, Radio France#culturechez nous