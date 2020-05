Comme de nombreux artistes privés de la scène et du public, les musiciens du Choeur de Radio France ont souhaité unir leurs voix pour toutes celles et ceux qui sont en première ligne au coeur de la crise sanitaire qui touche la France et l’ensemble du monde.

Ils vous donnent rendez­vous ce lundi 4 mai à 18h, sur le site francemusique.fr, sur la chaîne Youtube de France Musique et sur les pages Facebook de France Musique, Radio France et du Choeur de Radio France.





En ces temps d’infortune et de troubles, les musiciens du Choeur de Radio France ont choisi d'interpréter "O fortuna" extrait de Carmina Burana de Carl Orff depuis leurs lieux de confinement respectifs.

Cette vidéo, réalisée en collaboration avec le département vidéo de Radio France, met en scène des chanteurs du Choeur qui compte parmi ses rangs des artistes venus du monde entier représentant près de 18 nationalités différentes.



En cette période inédite, loin des salles de répétitions et de concerts, les chanteurs du Choeur de Radio France continuent à s'investir dans la transmission de leur art. Ils participent notamment à la réalisation de modules de sensibilisation au chant choral à destination du jeune public, qui seront proposés le 14 mai prochain dans La Maison Lumni, le magazine éducatif quotidien présenté par Alex Goude et diffusé sur les antennes de France télévisions.

En attendant de vous retrouver ... de tout choeur avec vous !



(*) Lumni est l’offre éducative de l'audiovisuel public qui regroupe près de 15 000 contenus pédagogiques gratuits, expertisés et sans publicité à destination des 4-­18 ans.