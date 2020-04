Informations Coronavirus #5 - Concerts de Radio France

EN ATTENDANT DE VOUS REVOIR

Suite au récent discours du Président de la République en date du lundi 13 avril, Radio France a pris la décision d'annuler l'ensemble des concerts, visites et ateliers se déroulant à la Maison de la Radio,La pandémie que connait le pays impose cette décision difficile qui touche malheureusement tout le monde de la musique, du spectacle et de la culture en général.Les billets achetés par les spectateurs seront automatiquement remboursés et tout est mis en oeuvre pour procéder au remboursement dans les meilleurs délais. Toutefois, dans ce contexte tout à fait exceptionnel et compte tenu du nombre important de concerts annulés, les remboursements pourraient s'étaler sur plusieurs semaines.Cette période étant soumise à l'évolution de la situation, le public est invité à consulter régulièrement la liste des concerts annulés et toutes les informations utiles concernant la saison prochaine sur maisondelaradio.fr. Le guichet de la billetterie de Radio France ainsi que le service d'accueil téléphonique sont fermés jusqu'à nouvel ordre mais restent à disposition via l'adresse mail contact.billetterie@radiofrance.com Dans la période délicate que nous traversons, les musiciens de l'Orchestre National de France ont souhaité, malgré la distance, jouer ensemble pour offrir et partager avec chacun ce qu'ils savent le mieux faire : de la musique. En espérant que ces quelques notes de Ravel, universelles, vous apporteront un peu de chaleur et de réconfort.Crédits : Arrangements - Didier Benetti, Réalisation - Dimitri Scapolan