La première vidéo du concert participatif "Viva l'Orchestra, Ensemble à la maison" dévoilée !

La première vidéo du concert participatif "Viva l'Orchestra, Ensemble à la maison" avec la Valse n°2 de Chostakovitch par les musiciens amateurs du projet, enfin dévoilée !



Ce mercredi 29 avril à 18h, la première vidéo du concert participatif "Viva l'Orchestra, Ensemble à la maison" avec la Valse n°2 de Chostakovitch par les musiciens amateurs du projet, enfin dévoilée sur le site francemusique.fr, sur la chaîne Youtube de France Musique et sur les pages Facebook de France Musique, de Radio France, et de l'Orchestre National de France.







Cette vidéo réunit 600 musiciens amateurs et 46 musiciens de l'Orchestre National de France, sans recours à une quelconque piste pré­enregistrée. Deux autres vidéos seront diffusées courant mai sur francemusique.fr et permettront aux 1200 autres amateurs de rejoindre à leur tour les musiciens de l'Orchestre National de France.



Pendant le confinement, on n’arrête pas la musique !

L'orchestre se réinvent à la maison grâce à "Viva l’Orchestra, Ensemble à la Maison", l’Orchestre des grands amateurs de Radio France. C’est l’occasion de prendre son instrument et de pratiquer aux côtés de musiciens professionnels.



Les musiciens du National se sont mobilisés pour enregistrer des tutoriels vidéos qui ont permis aux amateurs débutants ou confirmés de travailler leurs instruments afin de rejoindre le grand projet participatif autour de la Valse n°2 de Chostakovitch. Largement diffusés sur le site francemusique.fr, sur la chaîne Youtube de France Musique et sur le site maisondelaradio.fr, ces tutoriels ont été un soutien indispensable aux milliers de musiciens amateurs qui se sont mobilisés pour un total de 1800 vidéos retenues.



Cette nouvelle vidéo s'inscrit dans la continuité de la vidéo du Boléro réalisée dans les premiers jours du confinement par les musiciens de l'Orchestre National de France et comptant déjà plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux.



Pour mémoire, en temps normal, Viva l’Orchestra, l’Orchestre des grands amateurs de Radio France vise à rassembler 130 musiciens amateurs de tout âge et aux profils variés, autour de la pratique instrumentale orchestrale et des grandes œuvres du répertoire classique pour orchestre symphonique. Les amateurs bénéficient des conseils et de l’encadrement des musiciens de l’Orchestre National de France. 2020, marque la Sixième édition du projet.



Dans le contexte du confinement, Viva l’Orchestra et l’Orchestre National de France ont souhaité trouver une résonance collective et créer le lien avec tous les amateurs de musique classique de France ayant une pratique instrumentale, même débutante, ADN du projet Viva l’Orchestra, l’Orchestre des grands amateurs de Radio France.



Retour sur le projet :

→ Jeudi 9 avril : publication sur France Musique des premiers tutoriels réalisés par les musiciens de l’Orchestre National de France, pour s’entraîner autour de cette valse.

→ Jeudi 16 avril à 19h : publication sur francemusique.fr et la chaîne YouTube de France Musique de la vidéo interprétée par les musiciens de l’Orchestre National de France, pour un moment musical collectif invitant les candidats amateurs à se filmer.

→ Mercredi 29 avril à 18h : Diffusion de la première vidéo du concert participatif "Viva l'Orchestra, Ensemble à la maison" avec la Valse n°2 de Chostakovitch regroupant 600 musiciens amateurs sur francemusique.fr

→ Courant mai, deux autres vidéos seront publiées et permettront à 1200 autres vidéos d'amateurs de rejoindre les musiciens de l'Orchestre National de France.



Les liens utiles :

La page de Viva l'Orchestra à la maison sur le site de France Musique

Tous les tutoriels vidéos sur la chaine YouTube de France Musique

Les partitions et l'extrait audio sur la page de la Maison de la Radio