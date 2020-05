Le temps d'une chanson...Chantons ensemble la Javanaise

Le jour J approche pour le grand chœur virtuel imaginé par la Maîtrise de Radio France et le Théâtre du Châtelet, avec France Musique et la participation de Jane Birkin

Lancé le 28 avril dernier, le projet initié par la direction de la Musique et de la Création de Radio France, en partenariat avec le Théâtre du Châtelet, était très simple : rester connecté avec le public et virtuellement ouvert à tous, en proposant un grand événement choral et participatif, en collaboration avec France Musique, et sous la coordination de Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France.

Du mercredi 29 avril 12h au vendredi 1er mai à minuit, amateurs, débutants et confirmés pouvaient participer à l’aventure en se filmant en train de chanter La Javanaise et en partageant leur vidéo pour faire partie du montage final dévoilé le samedi 9 mai.

Le succès a dépassé toutes les espérances ! Emanant de toute la France 3600 vidéos d’amateurs de tous âges ont été réceptionnées, dont celle de Jane Birkin qui s’est associée spontanément à cette opération. Les 640 premières vidéos reçues ont été montées et mixées par le service vidéo de Radio France.

A présent, pour tous les participants comme pour toutes celles et ceux qui n’ont pas pu réagir à temps, le samedi 9 mai à 18h, sera l’occasion de vivre un grand moment de partage en chantant en chœur La Javanaise ! Rendez­vous à 18h précises sur les sites et réseaux sociaux de France Musique, des formations musicales de Radio France et du Théâtre du Châtelet #TchatExtra pour découvrir le grand chœur virtuel Le temps d’une chanson. Et n’hésitez pas à chanter depuis votre balcon, votre cuisine ou votre salon … En mai, chantons ce qu’il nous plaît !

Radio France et le Théâtre du Châtelet remercient chaleureusement les nombreux participants à ce projet Le temps d’une chanson … et se réjouissent de ce succès qui illustre l’envie très forte que nous avons tous de nous retrouver. La musique et la chanson nous offrent ce terrain de rencontre rêvé.