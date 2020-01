Charlie Hebdo 5 ans après

Débat

franceinfo

5 ans après l’attaque terroriste contre Charlie Hebdo, la question de la liberté d’expression est plus que jamais un combat permanent. franceinfo organise une soirée exceptionnelle : « Charlie, 5 ans après ». Au programme : rencontres, discussions et tables-rondes autour de Riss et de toute la rédaction du journal, dessinateurs et journalistes, et échanges avec le public pour se souvenir et se projeter.



7 janvier 2015, une attaque terroriste islamiste frappe le journal satirique Charlie Hebdo. Douze morts, dont huit membres de la rédaction, les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste Elsa Cayat et l'économiste Bernard Maris. Cet attentat bouleverse la France et toute la communauté internationale. 4 millions de personnes se rassemblent et marchent dans Paris et sur tout le territoire : dans un élan historique, les Français répondent que la liberté d'expression constitue le fondement même de leur identité nationale et de la démocratie.

5 ans plus tard, la liberté d’expression reste plus que jamais un combat permanent. En France, en Europe, et dans le monde. Pour en débattre, franceinfo organise une soirée exceptionnelle avec la rédaction de Charlie, journalistes et dessinateurs, mardi 7 janvier 2020, de 20h à 23h, à l’Auditorium de Radio France. Une occasion unique d'échanges, de rencontres et de débats pour se souvenir, parler d'aujourd'hui et inventer demain.



Charlie, 5 ans après

Partie 1 – de 20h à 21h : "Les informés de Charlie" présenté par Jean-François Achilli

« La liberté d’expression, un combat permanent » Autour de Riss et de son équipe, Jean-François Achilli présente une édition spéciale des Informés de franceinfo.

Partie 2 – à partir de 21h : tables rondes

« Ecrire et dessiner ce qu’on ne lit pas ailleurs »

Le dessin baromètre de nos démocraties

« Se souvenir, se projeter »

La rédaction de Charlie aujourd'hui.



Partie 3 – de 22h20 à 23h : séance de dédicaces