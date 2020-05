A vous de jouer maintenant avec le philhar

À la demande de l’association Orchestre à l'École, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ont souhaité se mobiliser pour assurer la continuité éducative et musicale des élèves du réseau associatif mais également de tous les musiciens amateurs, même débutants, souhaitant pratiquer leur instrument et aborder les grands thèmes du répertoire classique pendant cette période de confinement.



Dans ce cadre particulier, les musiciens proposent des vidéos qui illustrent les grandes familles d'instruments de l'orchestre : cordes, bois, cuivres, ainsi qu’un tutoriel percussion et des oeuvres parmi les plus emblématiques du répertoire classique, en particulier symphonique.



Adaptés aux jeunes instrumentistes ayant 1 à 2 ans de pratique musicale, les tutoriels sont ainsi régulièrement mis en ligne sur francemusique.fr, la chaîne Youtube de France Musique et sur les réseaux sociaux de Radio France, de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et d'Orchestre à l'École.



"J'ai eu la chance de travailler avec l'association Orchestre à l'École lors de nos deux grands projets communs avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France: la Symphonie du "Nouveau Monde" d'Anton Dvořák, et "Dianoura" d'Étienne Perruchon. J'ai rencontré des gens formidables dans cette association, d'une grande générosité, et prêts à déplacer des montagnes pour les enfants, pour leur donner de nouvelles perspectives, leur faire ressentir la richesse d'un collectif grâce à l'orchestre, et leur faire vivre des moments inoubliables grâce à la musique! J'ai pu également me rendre compte du travail formidable réalisé par les encadrants sur le terrain que sont les professeurs de musique, d'instrument, mais également les directeurs des conservatoires, des écoles et collèges. Car ce projet exceptionnel trouve sa valeur et son importance dans son implantation dans les territoires, et fonctionne aussi bien parce qu'il est porté par les personnes qui connaissent le mieux les enjeux locaux, mais également et surtout, les principaux intéressés, à savoir les enfants!" Renaud Guieu, violoncelliste



"Tout d’abord, la réalisation de ce tutoriel sur la 3ème Symphonie de Mahler, bien qu’un peu stressant et nouveau pour moi, a été un réel plaisir! Je suis ravi qu’un programme comme Orchestre à l’École donne la chance aux enfants de pouvoir prendre contact avec les instruments de musique, tout comme j’ai eu la chance enfant d’évoluer dans le milieu musical amateur. Le choix de ce thème de tuba s'est fait selon deux critères : le premier étant qu’il n’y a pas beaucoup de thèmes au tuba à l’orchestre, nous avons généralement un rôle d’accompagnement, rythmique ou de couleur. Le second, tout simplement pour le thème de "Frère Jacques" repris ici en mineur, qui est une chanson connue de tous les enfants, et qui reste facilement identifiable malgré le mode diffèrent employé dans la symphonie. J’espère que ce thème aidera les enfants à s’approprier la musique classique et à comprendre que nombre de compositeurs se sont inspirés de thèmes simples (issus de comptines, chants populaires), réadaptés de manière savante. Si l’expérience devait se renouveler, je serais ravi d’en faire de nouveau partie et de continuer à m’améliorer dans ce rôle de tuteur." Florian Schuegraf, tubiste solo



"Afin de constituer une petite série homogène, nous avons établi un cahier des charges précis et collaboré avec le département vidéo de Radio France, en agrémentant le montage, d'éléments simples, facilitant l’apprentissage. Pour autant, chaque tutoriel conserve le reflet de la personnalité de son auteur(e), qui introduit bien souvent de petites surprises." Cécile Kauffmann-­Nègre, responsable de la programmation éducative et culturelle



A propos d'Orchestre à l'école

Tous les élèves d’une même classe de primaire ou de collège sont réunis autour d’unprojet commun: la création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épanouir pendant trois ans. Chaque orchestre à l’école constitue ainsi pour l’établissement qui l’accueille un véritable projet à la fois musical et pédagogique.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France accompagne les jeunes musiciens du réseau associatif Orchestre à l’École depuis 2015 comme ce fut le cas pour “Dianoura”, œuvre originale d’Etienne Perruchon, commandée par Radio France avec le soutien de la Sacem qui avait réuni près de 300 jeunes musiciens et chanteurs de l’Aveyron, de la Drôme et de Paris en 2017.